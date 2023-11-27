أول رد من «المهندسين» على «الأعلى للجامعات» حول قيد خريجي المعاهد

قال عبدالفتاح هشام، عضو لجنة التعليم الهندسي بنقابة المهندسين، إن نقيب المهندسين لا يملك وحده قرار عدم تقييد خرجي المعاهد الهندسية لأن هذا القرار يرجع إلى الجمعية العمومية كاملة، والنقيب يملك أن يعلنها ويباشر تنفيذها، وهيئة ضمان الجودة التي أقرتها الدولة وتتبع لها كل المعاهد، وهي التي تقيم الشهادات الجامعية على مستوى مصر، وبناء عليه فيما يخص المعاهد الهندسية، يتم اعتمادها من النقابة أو لا.

المعاهد المعتمدة في نقابة المهندسين

وأوضح هشام، لـ«الوطن»، أن قرارات النقابة لم تأتي من فراغ والنقيب استند على تقييم المعاهد والمؤسسات التعليمية وبناء عليه اتخذ القرار على حسب رأي لجنة هيئة الجودة، فالنقيب أو المجلس أو نقابة المهندسين اتخذت القرارات الخاصة بهيئة الجودة والاعتماد واعتبرتها هي الأماكن المعتمدة، وبالتالي المعاهد المقيدة بها فقط سوف تقيد في النقابة.

وأكد على أن النقابة ترحب بجميع خريجي المعاهد والجامعات الهندسية، ولكن يجب على معاهدهم أن تقنن أوضاعها مع هيئة ضمان الجودة والاعتماد، وبالتالي بعد ذلك مرحب بهم بكل تأكيد في النقابة، غير ذلك فإن النقابة اعتمدت 13 معهدا فقط، والتي سبق الإعلان عنها.

رأي المجلس الأعلى للجامعات

وكان قال الدكتور محمد شعيرة، رئيس قطاع كليات الهندسة في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، إن جميع طلاب خريجي كليات الهندسة والمعاهد المعتمدة من قبل المجلس، لهم الحق في الالتحاق بنقابة المهندسين المصريين.