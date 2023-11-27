إصابة محمود ياسين بكسر في قدمه (صورة)

أصيب الفنان الشاب محمود ياسين «جونيور» حفيد الفنان الراحل محمود ياسين، بكسر في قدمه، صباح اليوم، وذلك بعد أسابيع قليلة من النجاح الكبير الذي حققه في مسلسل «55 مشكلة حب».

وكشفت الفنانة شهيرة عن حفيدها محمود ياسين، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن إصابة حفيدها محمود ياسين، حيث علقت على الصورة بقولها: «ألف سلامة عليك ياحودة.. الحمد لله.. ربنا لطيف وكريم.. ربنا يشفيك ويعافيك ويبعد عنك كل شر يا حبيبي».

وحقق محمود ياسين «جونيور» نجاحًا كبيرًا مؤخرًا، بعد مشاركته في حكاية عيشها بفرحة، إحدى حكايات مسلسل 55 مشكلة حب، المأخوذ من كتاب الدكتور مصطفى محمود، وعُرضت حصريا على شبكة قنوات «ON»، وهي من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج ألبير مكرم، ومن بطولة هبة مجدي، وهاني عادل، ورانيا منصور، وحسن أبو الروس، ونور إيهاب.