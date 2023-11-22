حفيد محمود ياسين: شخصيتي في «عيشها بفرحة» قريبة مني

إشادات كبيرة حصدها محمود عمرو محمود ياسين، حفيد الفنان الراحل محمود ياسين، على حكاية «عيشها بفرحة»، ضمن مسلسل «55 مشكلة حب»، وأعرب محمود ياسين عن سعادته البالغة بالدور والإشادات التي تلقاها، وقال إن هذه التعليقات تساعده على الاستمرار.

رسالة العمل

وأكد محمود أن الحكاية يوجد بها أمل كبير للحياة، ويوجد بها رسالة هامة للغاية، وتعطي رغبة في النجاح، وقال أن فريق العمل كله على أعلى مستوى وأحب العمل معهم وأن الكواليس كانت مريحة، وقال ياسين لـ«الوطن» أن الدور من الأدوار القريبة للغاية من شخصيته وأحبها لأنها يوجد بها العديد من الجوانب التي تشبه شخصيته الحقيقية.

صعوبات المشاهد

أما عن المشاهد التي واجه صعوبة بها، فقال محمود إن المشهد الذي يرى من يحبها مع شخص آخر، وهذا المشهد كان من المشاهد الذي كان قلق بها للغاية كي لا يخرج على نفس المستوى المطلوب، ولكنه يحمد الله أن الجمهور أحبه وكان من المشاهد التي علق عليها الجمهور على السوشيال ميديا.