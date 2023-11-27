حملات مكثفة لإزالة الإشغالات وآثار الأمطار في المنتزه ثان بالإسكندرية

شن حي ثان المنتزه بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة رباب مدني، حملة مسائية لرفع التعديات من حرم الطريق العام، تنفيذاً لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء بتكثيف الحملات لردع المحال المخالفة، وانسيابية حركة السير بالشارع السكندري، ولعدم حدوث اختناقات مرورية، وكذلك الحد من آثار ارتفاع الأمواج، وهطول الأمطار طوال طريق الكورنيش.

إزالة إشغالات الطريق

وأكدت رئيس حي ثان المنتزه أن الحملة تضمنت حرم الطريق العام بنطاق شوارع سلمان الفارسي وصديقات الكتاب المقدس وميدان المندرة الكوبري، وأسفرت الحملة عن التحفظ على 75 حالة إشغال، وإزالة الحواجز الخشبية وإطارات السيارات، وتم تحطيم الكتل الأسمنتية بنطاق الحملة، وتتواصل الحملات على طوال اليوم، للتعامل بكل حزم ولتطبيق القانون حيال المخالفات بنطاق الحي.

رفع آثار الأمطار

وأضافت الدكتورة رباب مدني أنه تم تواصل جهود حي ثان المنتزه للحد من آثار الأحوال الجوية والأمطار على امتداد طريق الكورنيش، بالتعاون مع الجهات المختصة، حيث تم رفع الرمال وشفط المياه، ورفع مخلفات نواتج ذلك، بالتعاون مع شركة نهضة مصر للخدمات البيئية، والجهات المختصة، بحضور مديري وممثلي إداراتي المتابعة الميدانية والأزمات بالحي.