الحكومة الفلسطينية تقرر صرف سلفة من البنوك لموظفي القطاع العام والمتقاعدين

أعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، في بيان صادر عن وزارة المالية وسلطة النقد الفلسطينية، بخصوص موظفي القطاع العام والمتقاعدين، صرف سلفة من البنوك لموظفي القطاع العام والمتقاعدين بنسبة 50% من الراتب، وبحد أدنى 1800 شيكل، وذلك يوم الأربعاء المقبل.

الإجراء يسري عن راتب شهر أكتوبر

وأضاف المتحدث، أنه تتحمل وزارة المالية التكلفة التي ستترتب على هذه السلف، موضحًا أنه يسري هذا الإجراء عن راتب شهر أكتوبر 2023، وسيتم الإبلاغ عن أية تطورات جديدة بهذا الخصوص.

إطلاق النار على 3 طلاب فلسطينيين بأمريكا

وفي سياق منفصل، أدان رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد أشتية، جريمة إطلاق النار على ثلاثة من الطلاب الجامعيين في مدينة بيرلنجتون في ولاية فيرمونت الأمريكية؛ وذلك لارتدائهم الكوفية الفلسطينية، وحديثهم باللغة العربية.

وطالب أشتية، بعقاب الجاني، معربًا عن مشاطرته عائلات الشبان الثلاثة، مشاعر الألم، ومتمنيا لهم الشفاء العاجل.