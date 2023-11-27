محافظ مطروح يفتتح قسم العناية المركزة بمستشفى الأطفال (صور)

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، قسم العناية المركزة للأطفال بمستشفى الأطفال بمطروح، يرافقه الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، والنائب جمال الشورى والنائبة سحر عيد، والعميد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، والدكتورة هالة محمد مدير مستشفى الأطفال.

أسرّة العناية المركزة

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، إن قسم العناية الجديد بطاقة استيعابية 7 أسرة ليصبح إجمالي أسرة العناية المركزة للأطفال بالمحافظة 15 سريرا، وإجمالي أسرة العناية المركزة كبار وأطفال 101 سرير عناية مركزة في مستشفيات المحافظة.

تطوير مستشفى الأطفال

وأكد محافظ مطروح أن أعمال التطوير في مستشفى الأطفال لتوفير مزيد من الخدمات الطبية للمواطنين والتخفيف عنهم خاصة أعباء سفر أطفالهم في الحالات الحرجة إلى خارج المستشفى لتلقي العناية اللازمة، مع تأكيد على بذل مزيد من الجهد وتقديم مزيد من الدعم لتيسير وتحسين الخدمات الطبية المقدمة لأطفال مطروح.

وأوضح وكيل صحة مطروح أنه جار زيادة عدد 2 سرير عناية مركزة للأطفال بمستشفى النجيلة المركزي و4 بمستشفى النساء والولادة خلال الفترة القريبة القادمة، وجرى دعم الوحدة بجهازي تنفس، كما تبرع النائب جمال الشورى عضو مجلس النواب بجهاز منظار حنجري أطفال لوحدة عناية الأطفال.