مسابقة جديدة لتعيين 30 ألف معلم.. اعرف موعد وشروط التقديم

تنطلق فى يناير المقبل مسابقة 30 ألف معلم 2024، وهي مسابقة جديدة، وذلك وفق إعلان مجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة التربية والتعليم لسد العجز الموجود وتلبية احتياجات العملية التعليمية على مستوى الجمهورية؛ إذ تستهدف المسابقة تعيين 11,114 معلم مساعد فصل، بالإضافة إلى 18,886 معلم مساعد مادة.

ضوابط مسابقة 30 ألف معلم

يبدأ التقديم في مسابقة 30 ألف معلم على بوابة الوظائف الحكومية بمجرد الإعلان عنها فى يناير 2024، بعد إطلاق ضوابط وشروط الاشتراك في المسابقة، ومنها الحد الأقصى لسن خوض المسابقة والتقدير العلمي والتخصصات المطلوبة بالتنسيق بين التعليم والتنظيم والإدارة بما يساهم في توفير فرص عمل أمام شباب الخريجين ويسد العجز في المدارس ببعض التخصصات.

فرصة التقديم بالمسابقة

وتضمنت شروط مسابقة 30 ألف معلم 2023، أن يكون المتقدم للمسابقة مصري الجنسية، حسن السير والسلوك، لا يكون عليه حُكم في عقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يتم رُد اعتباره، لا يزيد سن المتقدم على 40 عامًا من تاريخ نشر الإعلان، واجتياز الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة، والكشف الطبي، وتحليل المخدرات فيما بعد، والتقديم وفق محل الإقامة المدرج ببطاقة الرقم القومي.