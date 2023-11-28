قائمة المدن الأكثر برودة في طقس اليوم الثلاثاء.. بينها سانت كاترين

تجتاج البرودة عددًا من المحافظات، ووفقاً لدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال طقس اليوم الثلاثاء، يوجد مدن تحتل هي المرتبة الأكثر برودة تنخفض فيها درجات الحرارة عن 12 مئوية.

وترصد «الوطن» قائمة المدن الأكثر برودة في السطور التالية:

قائمة المدن الأكثر برودة الثلاثاء

وفقاً لدرجات الحرارة الصغرى المتوقعة خلال طقس الثلاثاء بحسب خبراء الأرصاد، يوجد 5 مدن هي الأكثر برودة علي مستوي محافظات الجمهورية تتصدرها سانت كاترين بـ7 درجات مئوية والعظمى 17 درجة، نخل درجة الحرارة الصغرى بها 8 والعظمى 21 رجة مئوية، سيوة درجة الحرارة الصغرى بها 9 درجات والعظمى 23 رجة مئوية، المنيا وأسيوط الصغرى 11 والعظمى 23 درجة مئوية

قائمة المدن الأكثر دفئا في طقس الثلاثاء

وفقاً لدرجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال طقس الثلاثاء يوجد قائمة للمدن والمحافظات الأكثر دفئا، وهي: أسوان ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة بها 27 درجة مئوية أما الصغرى فتسجل 15 درجة، ثم تأتي حلايب لتسجل بحسب التوقعات درجة الحرارة العظمى بها 26 درجة والصغرى 22 درجة مئوية، وتسجل الأقصر درجة حرارة عظمى 26 وصغرى 14 درجة ، أما أبو سمبل فمتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى بها 26 درجة والصغرى 15 درجة مئوية، وشلاتين العظمى المتوقعة بها 28 درجة والصغرى 20 درجة.