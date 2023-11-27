طقس غير مستقر.. قائمة المدن الأكثر برودة في المحافظات اليوم

كشفت توقعات الخبراء لدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم الاثنين، عدم استقرار الأحوال الجوية وانخفاض مستمر في درجات الحرارة وقائمة المدن الأكثر برودة التي تضم 5 مدن.

قائمة المدن والمحافظات الأكثر برودة

تقدم «الوطن» لمتابعيها قائمة المحافظات والمدن الأكثر برودة وفقاً لدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة بواسطة خبراء الهيئة العامة للأرصاد خلال طقس الاثنين 27 نوفمبر والتي تضم سانت كاترين ودرجة الحرارة الصغرى بها 7 درجات مئوية أما العظمى، فمتوقع أن تكون 17 درجة مئوية، وتأتي ثاني أبرد مدن مصر وهي نخل ومتوقع أن تنخفض درجة الحرارة بها الأحد إلى 8 درجات مئوية.

في حين تكون درجة الحرارة العظمى 21 درجة مئوية، أما سيوة فتكون درجة الحرارة المتوقعة بها 10 درجات في حين تسجل العظمى 20 درجة مئوية، ثم تأتي محافظة المنيا وتدخل ضمن المدن الأكثر برودة ومتوقع أن تسجل الصغرى بها 11 درجة مئوية والعظمى 22 درجة مئوية، وأسيوط الصغرى 11 والعظمى 23 درجة مئوية.

قائمة المدن والمحافظات الأعلى حرارة والأدفأ خلال طقس الاثنين

ووفقًا لدرجات الحرارة العظمى المتوقعة الاثنين، تشهد عدد من المدن والمحافظات طقس دافئ نهاراً حار في بعض المناطق وتضم أسوان ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة بها 27 درجة مئوية أما الصغرى فتسجل 15 درجة، ثم تأتي شرم الشيخ لتسجل بحسب التوقعات درجة الحرارة العظمى بها 26 درجة والصغرى 18 درجة مئوية، وتسجل الأقصر درجة حرارة عظمى 26 وصغرى 14 في طقس الأحد، أما أبو سمبل فمتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى بها 26 درجة والصغرى 15 درجة مئوية، وشلاتين العظمى المتوقعة بها 28 درجة والصغرى 22 درجة.