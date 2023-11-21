المدن الأكثر برودة في مصر الأربعاء.. سانت كاترين 8 درجات مئوية
كتب:
حمدي عبد الله
11:00 م | الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
طقس بارد
تشهد المحافظات المصريّة، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجويّة، وفقًا لتوقعات خبراء الأرصاد الجوية غدًا الأربعاء، حيث تنخفض درجة الحرارة في 5 مدن تحت 15 درجة مئوية ليلًا.
قائمة المدن الأكثر برودة
وتشمل هناك قائمة المدن والمحافظات الأكثر برودة في مصر 5 مناطق وهي:
سانت كاترين: الصغرى 8 درجات، والعظمى 20.
مدينة نخل: الصغرى 10 درجات، والعظمي 22.
العريش ورفح: الصغرى 14 درجة، والعظمى 24.
سيوة: الصغرى 12 درجة، والعظمي 24.
المدن الأكثر حرارة ودفئًا في مصر
ووفقا للتوقعات تشمل قائمة المدن والمحافظات الأكثر حرارة 5 مدن ومحافظات، وهي:-
أبو رماد: العظمى 28 درجة، والصغرى 21.
سفاجا والغردقة: العظمى 28 درجة، والصغرى 18.
وشرم الشيخ وشلاتين: العظمى 29 درجة، والصغرى 19.