تقلبات جوية تضرب المحافظات.. قائمة المدن الأكثر برودة والأعلى حرارة

تشهد المحافظات المصريّة، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجويّة، نتيجة تأثرها بمنخفض جوي، أدى إلى سقوط أمطار غزيرة، وهبوب رياح وانخفاض درجات الحرارة ليلًا.

وترصد «الوطن» في هذه السطور، قائمة المحافظات الأكثر برودة، خلال فترة التقلبات الجويّة التي تشهدها البلاد، بالتزامن مع الانتقال من فصل الصيف إلى الشتاء.

قائمة المدن الأكثر برودة

وتضمن قائمة المحافظات والمدن الأكثر برودة: «سانت كاترين، سيوة، السلوم، الوادي الجديد، مدينة نخل»، والتي جاءت درجات الحرارة المتوقعة بها كالآتي:

سانت كاترين: الصغرى 8 والعظمى 22.

مدينة نخل: الصغرى 10 والعظمى 23.

سيوة والسلوم: الصغرى 15 والعظمى 23.

الوادي الجديد فالحرارة الصغرى بها والعظمي 25.

المدن الأكثر حرارة ودفئًا في مصر

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ثمّة عدة مدن تشهد درجات متوسطة خلال فترة التقلبات الجوية، وبالتالي تكون الأكثر دفئًا على مستوى الجمهورية، وهي: «شرم الشيخ، مرسى علم، حلايب وشلاتين، أبو رماد، الأقصر، أسوان».

وجاءت الحرارة العظمى في المدن الأكثر دفئًا، خلال التقلبات الجوية كالآتي: