تحذيرات «الأرصاد الجوية» من طقس الثلاثاء والأربعاء المقبلين

حذَّر خبراء هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 16 و17 من الشهر الجاري، حيث يشهدان ذروة الطقس السيئ على كل أنحاء الجمهورية.

تحذيرات الأرصاد الجوية

وكشفت الأرصاد أن هناك ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، إذ تصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 35 درجة مئوية خلال ساعات النهار.

وذكرت أن حالة الطقس تشهد في تلك الفترة تكون شبورة مائية في الصباح الباكر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وتكون خفيفة تتلاشى فور سطوع أشعة الشمس وتحديدًا على مناطق من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة يومي الثلاثاء والأربعاء

وأوضحت الأرصاد أن درجات الحرارة العظمى الثلاثاء المقبل 16 مايو، ستشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 والصغرى 19، السواحل الشمالية العظمى 28 والصغرى 18، جنوب سيناء العظمى 34 والصغرى 22، شمال الصعيد العظمى 37 والصغرى 20، وجنوب الصعيد العظمى 39 والصغرى 23.

وعن درجات الحرارة الأربعاء 17 مايو، فالعظمى على كل من القاهرة والجيزة والقليوبية ومحافظات الوجة البحري 34 والصغرى 19، السواحل الشمالية العظمى 26 والصغرى 18، جنوب سيناء العظمى 36 والصغرى 22 درجة.

وتصل درجات الحرارة العظمى على محافظات شمال الصعيد العظمى 38 والصغرى 20، وجنوب الصعيد 39 والصغرى 22 درجة مئوية.

درجات الحرارة اليوم الاثنين

- القاهرة 32 - 18

- العاصمة الإدارية 33 - 18

- أكتوبر 33 - 18

- بنها 32 - 19

- دمنهور 32 - 18

- وادي النطرون 31 - 17

- كفر الشيخ 31 - 19

- المنصورة 32 - 18

- الزقازيق 32 - 18

- شبين الكوم 32 - 18

- طنطا 31 - 18

- دمياط 25 - 18

- بورسعيد 24 - 18

- الإسماعيلية 32 - 18

- السويس 31 - 19

- العريش 24 - 17

- رفح 25 - 16

- رأس سدر 32 - 20

- نخل 30 - 13

- كاترين 28 - 10

- الطور 30 - 20

- طابا 31 - 18

- شرم الشيخ 33 - 22

- الإسكندرية 25 - 17

- العلمين الجديدة 24 - 17

- مطروح 23 - 17

- السلوم 26 - 16

- سيوة 30 - 17

- رأس غارب 31 - 21

- الغردقة 32 - 21

- سفاجا 33 - 20

- مرسى علم 33 - 21

- شلاتين 32 - 22

- حلايب 28 - 20

- أبو رماد 31 - 21

- رأس حدربة 31 - 20

- الفيوم 32 - 19

- بني سويف 32 - 18

- المنيا 32 - 18

- أسيوط 33 - 19

- سوهاج 34 - 20

- قنا 37 - 21

- الأقصر 36 - 21

- أسوان 38 - 22

- الوادي الجديد 34 - 19

- أبوسمبل 37 - 22