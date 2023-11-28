أسباب زيادة الإصابات بالفيروس التنفسي في الصين.. هل هناك وباء جديد؟

مع تزايد انتشار الفيروس التنفسي في الصين، اتخذت العديد من دول العالم إجراءات وقائية خوفا من أن يكون فيروس جديد، وخاصة بعد انتباه منظمة الصحة العالمية له، وطلبها معلومات دقيقة حول أسباب زيادة الإصابات بالفيروس التنفسي الغامض، وتساءل البعض هل هناك وباء جديد؟.

فيروس تنفسي ينتشر في الصين

وزارة الصحة الصينية، حسمت الجدل الدائر في بيان لها، مؤكدة أن الارتفاع الكبير في أمراض الجهاز التنفسي والأمراض الصدرية في الصين، ناتج عن الإنفلونزا ومسببات أخرى، لكنها نفت وجود فيروس غامض جديد يصيب الأطفال، مؤكدة أن فيروسات الأنف أحد مسببات الفيروس الجديد.

المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية الصينية، أكد أن هذه الفترة من كل عام، تتزايد الإصابات بالتهابات الجهاز التنفسي نتيجة تداخل فيروسات شائعة مثل الفيروس المخلوي التنفسي، وكذلك البكتيريا وهو ما يؤدي إلى زيادة العدوى بالجهاز التنفسي، وامتلاء المستشفيات بالمرضى، وفق بيان الصحة الصينية.

أسباب زيادة الإصابات بفيروس غامض في الصين

إجراءات كثيرة اتخذتها الصين للحد من تزايد الإصابات بالفيروس الغامض، من بينها، فتح المزيد من عيادات علاج الحمى وتعزيز حملات التطعيم للأطفال وكبار السن، قائلة وفق المتحدث باسم وزارة الصحة الصينية: «ينبغي بذل الجهود لزيادة العيادات ومنشآت العلاج ذات الصلة، وتمديد ساعات الخدمة وزيادة إمدادات الأدوية».

التخلي عن قيود فيروس كورونا وعدم ارتداء الكمامات، كان سببا في زيادة عدد الإصابات بالفيروس التنفسي، ما دعا السلطات الصحية في الصين إلى مطالبة السكان بوضع الكمامات، وتجنب الأماكن المزدحمة وخاصة الأطفال، مؤكدة أنه يجب الالتزام بالتطعيمات الدورية للأطفال، رغم أنه لم يتم الكشف عن مسببات أمراض غير عادية أو جديدة.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أرسلت طلبا رسميا إلى الصين للحصول على معلومات مفصّلة عن تزايد أمراض الجهاز التنفسي وتفشّي التهابات رئوية بين الأطفال، داعية إلى خطوات لتقليل خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي.