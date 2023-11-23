تحذير من زيادة الإصابات بفيروس غامض في الصين.. يٌهدد حياة الأطفال

فيروس تنفسي غامض، أصاب عشرات الأطفال شمال الصين، ما دعا منظمة الصحة العالمية للتحذير منه خوفا من انتشاره سريعًا، حيث تلاحظ تزايد عدد الإصابات بأمراض تنفّسية والتهابات رئوية بين الأطفال، وهو ما يٌثير الرعب في العالم من جديد، بعدما كانت الصين مصدرٌا لانتشار فيروس كورونا في العالم عام 2019.

انتشار فيروس تنفسي غامض في الصين

تحذير أطلقته منظمة الصحة العالمية للصين، مٌبدية قلقها بشأن انتشار الفيروس الغامض بين الأطفال، خاصة بعد ورود تقارير إليها تٌفيد امتلاء المستشفيات بالمرضى من الأطفال المصابين بالفيروس التنفسي الغامض، داعية المواطنين باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لتجنب إصابة أطفالهم بالفيروس التنفسي الغامض.

خطوات دعت منظمة الصحة العالمية، إلى اتخاذها لتقليل الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي وخاصة المنتشرة بين أطفال الصين، وذلك عبر موقعها الرسمي على موقع «X»، مؤكدة أنها أرسلت طلبا رسميا إلى الصين للحصول على معلومات بشأن الفيروس التنفسي الغامض، مطالبة باتباع التدابير اللازمة للحدّ من مخاطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي.

ارتداء الكمامات بسبب فيروس تنفسي

ارتداء الكمامات، وضرورة الالتزام بالتطعيم والابتعاد عن الأشخاص المرضى، وغسل اليدين، والبقاء في المنزل، وإجراء الفحوص وتلقي الرعاية الطبية وضمان التهوية الجيدة، هي التوصيات التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، السكان في الصين تجنبا للإصابة بالفيروس التنفسي الخطير.

عدم ارتداء الكمامة، ربما كان سببا في زيادة الإصابات بالفيروس التنفسي في الصين، وفق منظمة الصحة العالمية: «السلطات الصينية أرجعت هذه الزيادة في أمراض الجهاز التنفسي إلى رفع القيود المرتبطة بكوفيد-19 وانتشار مسبّبات الأمراض المعروفة»، وهو ما دعا منظمة الصحة العالمية إلى ضرورة طلب معلومات وبائية وسريرية حول الفيروس.

تزايد الإصابة بالفيروسات التنفسية

الدكتور أحمد شرابي، أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، أكد لـ«الوطن»، أنه في نفس هذا التوقيت من كل عام، تزيد نسب الإصابة بالفيروسات التنفسية بين الأطفال، فهم أكثر عرضة للالتهاب الرئوي، وأن هذا العام تزايدت أعداد الإصابات في مختلف الدول.

فيروس الإنفلونزا، الفيروس التنفسي المخلوي، إضافة إلى فيروسات نظير الإنفلونزا، التهاب الرئة، والفيروس الأنفي، وكورونا، هي أكثر الفيروسات التي تنتشر بين الأطفال في مثل هذا التوقيت، وفق «شرابي» مؤكدا أن الفيروسات التنفسية تتكرر كل عام: «الناس مبقتش تلبس الكمامة علشان كدة في تزايد إصابات، وفي دول العالم، المستشفيات مكتظة بمرضى الالتهاب الرئوي».

وعن إمكانية انتقال الفيروس الغامض من الصين إلى مختلف الدول، أكد أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، أن الفيروسات منتشرة بالفعل، لكن تزايد الإصابات في الصين ربما جاء بسبب عدم الالتزام بالاحتياطات اللازمة: «أي فيروس قابل للانتقال والانتشار بين الدول، لكن هذا الفيروس التنفسي موجود في الدول فمش محتاج يتنقل».