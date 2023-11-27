اختيار رئيس الجامعة المصرية اليابانية عضوا بالمجمع العلمي المصري

قرر مجلس إدارة المجمع العلمي المصري اختيار الدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، عضواً عاملاً مدى الحياة بالمجمع تقديرا لدوره ومساهماته العلمية.

وبحسب بيان الجامعة اليابانية اليوم، فإن الدكتور عمرو عدلي، حصل على الدكتوراه فى الهندسة الكهربية من جامعة ميريلاند الأمريكية عام 1992 وهو أستاذ متفرغ بقسم هندسة القوى الكهربية بجامعة القاهرة، ويشغل حاليا منصب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

وحصل على العديد من الجوائز المحلية والإقليمية والدولية ومن أهمها وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى وجائزة الدولة التقديرية في العلوم الهندسية لعام 2016 وجائزة الخريج المتميز لقسم هندسة الكهرباء والحاسبات بجامعة ميريلاند الأمريكية لعام 2016 وزمالة المعهد الأمريكي لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE Fellow منذ عام 2010 وجائزة الدولة للتفوق العلمي في العلوم الهندسية لعام 2006 وجائزة مؤسسة شومان للباحثين العرب في العلوم الهندسية لعام 2002 وجائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الهندسية لعام 1994.

كما تقلد العديد من المناصب القيادية بينها رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث العلمي، المدير التنفيذي لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية STDF، وكيل كلية هندسة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وكيل كلية هندسة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، مدير إدارة البحوث والتطوير مركز تحديث الصناعة.

كما عمل الدكتور عمرو عدلي مع عدة جهات دولية مثل مستشار مفوضية الاتحاد الأوروبي، مستشار مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة، أستاذ زائر بقسم هندسة الكهرباء والحاسبات بجامعة ميريلاند الأمريكية، مهندس تصميم أول بشركة LDJ Electronics بالولايات المتحدة الأمريكية.

من هو الدكتور عمرو عدلي؟

ويعد الدكتور عمرو عدلي من العلماء البارزين حيث قام بنشر ما يزيد عن 140 بحثا دوليا، وقام بتأليف كتابين وله براء اختراع مسجلة بالولايات المتحدة الأمريكية، كما يتولى حاليا رئاسة تحرير واحدة من أكبر المجلات العلمية العالمية في سابقة لباحث منتسب لجهة عمل مصرية وهي مجلة IEEE Transactions on Magnetics.

أبرز أعضاء المجمع العلمي

جدير بالذكر ان من أبرز أعضاء المجمع، الذي يعود تاريخه لما يزيد عن 200 عام، الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة، والأمير خالد الفيصل، كما كان من أبرز أعضائه سابقاً الشيخ محمد عبده، وطه حسين، وأحمد لطفي السيد، والدكتور علي مصطفى مشرفة، وعلي باشا إبراهيم، وعلي بك بهجت أول مدير مصري لمتحف الفن الإسلامي والأثري حسن عبد الوهاب مكتشف المحراب الأصلي للجامع الأزهر، ومن الأوروبيين الدكتور فيليب لاوير، والدكتور جورج سكانلون وهو أستاذ أمريكي كان متخصصاً في العمارة الإسلامية، ويتبادل المجمع مجلته السنوية ومطبوعاته مع مائة وأربعين مؤسسة علمية دولية.