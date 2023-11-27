انطلاق فعاليات «ألف بنت ألف حلم» في مركز شباب الراشدة بالوادي الجديد

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، فعاليات تدريب مشروع «ألف بنت ألف حلم»، بمركز شباب الراشدة، التابع لإدارة شباب الداخلة.

تدريب وتعليم الفتيات على مهارات خماسي كرة القدم

وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد بهاء الدين شوقي، في بيان، إنه يتم تدريب وتعليم الفتيات مهارات خماسي كرة القدم في إطار التعاون المشترك يين الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة، وإدارة التنمية الرياضية بمديرية الشباب والرياضة.

مشروع 1000 بنت 1000 حلم بالوادي الجديد

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، أنه ينفذ مشروع «ألف بنت ألف حلم» في مراكز تدريب الفتيات في خماسي كرة القدم ضمن المشروعات القومية لوزارة الشباب والرياضة.