محافظ مطروح يفتتح القسم الاقتصادي بمستشفى النساء والولادة (صور)

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مساء اليوم، أعمال تطوير ورفع كفاءة القسم الاقتصادي بمستشفى النساء والولادة، استمراراً لجهود تطوير منظومة الصحة والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة لأهالي مطروح، يرافقه الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، والنائب جمال الشورى والنائبة سحر عيد، عضوا مجلس النواب، والعميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، والدكتور محمد مصطفى مدير المستشفى.

إضافة 14 سرير عناية مركزة

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، على هامش فعاليات الافتتاح، إن أعمال رفع الكفاءة للقسم الاقتصادي شملت إضافة عدد 14 سريرا جديدا بغرف القسم.

ووجه محافظ مطروح لوكيل وزارة الصحة بالوقوف على كافة احتياجات تطوير الخدمة المقدمة لمرضى الرعاية في أمراض النساء والولادة، مع العرض عليه، سواء من دعم بفرش «ملايات» أو وسادات وكذلك التكييفات والمراوح.

روش للمناظير الجراحية

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، أنه سيتم عمل ورش المناظير الجراحية في النساء والولادة يومي الخميس والجمعة، مع كبار الخبراء والاستشاريين من كليات الطب بالجامعات المصرية لتحقيق مزيد من الخبرة وتنمية المهارات الطبية لدى الأطباء بالمستشفى، خلال خطة وزارة الصحة بتطوير المنظومة الصحية بتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتنفذها مديرية الصحة بمطروح.