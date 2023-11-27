مبادرات تخفيض السلع.. «الأمن الغذائي» بخير

رغم حالة الفجوة الغذائية وانخفاض الاحتياطى الاستراتيجى للسلع الأساسية بمعظم دول العالم، فإن الحكومة المصرية، برئاسة د. مصطفى مدبولى، استطاعت فى قرار واحد ناتج عن عدة اجتماعات ومشاورات مع كل الأطراف المعنية تحقيق الأمن الغذائى، وبتوجيهات القيادة السياسية، أن تتغلب على ما تعيشه معظم الدول نتيجة تداعيات جائحة كورونا، وبعدها الحرب الروسية - الأوكرانية، ثم حرب غزة، وارتفاع نسبة التضخم العالمى، حيث حققت الحكومة معادلة الإتاحة السلعية وفى الوقت نفسه تخفيض الأسعار للسلع الاستراتيجية المهمة، من أجل تخفيف العبء عن المواطنين.

وعقدت الحكومة اتفاقات مع كبرى شركات إنتاج السلع الغذائية لتحقيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية لمدة 6 أشهر بدأت فى 14 أكتوبر الماضى، وتأتى التخفيضات على أسعار السلع الاستراتيجية المهمة وهى: «السكر، والأرز، والزيت، والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والدواجن، واللحوم»، وذلك بفضل توافر مخزون آمن من السلع الأساسية وصل لـ6 أشهر بالرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية التى يعيشها العالم، بسبب تأثر سلاسل إمداد السلع الغذائية الأساسية للدول، إلا أن مصر جاءت على رأس قائمة الدول التى استطاعت أن تعزز الأمن الغذائى لها من السلع المهمة؛ لاحتفاظها منذ أكثر من 7 سنوات بنسب مخزون آمنة من السلع لا تقل عن 6 أشهر وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.