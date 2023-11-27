رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مبادرات تخفيض السلع.. «الأمن الغذائي» بخير

كتب:

وفاء الصعيدى
10:03 م | الإثنين 27 نوفمبر 2023
توفير وتخفيض السلع للمواطنين

توفير وتخفيض السلع للمواطنين

رغم حالة الفجوة الغذائية وانخفاض الاحتياطى الاستراتيجى للسلع الأساسية بمعظم دول العالم، فإن الحكومة المصرية، برئاسة د. مصطفى مدبولى، استطاعت فى قرار واحد ناتج عن عدة اجتماعات ومشاورات مع كل الأطراف المعنية تحقيق الأمن الغذائى، وبتوجيهات القيادة السياسية، أن تتغلب على ما تعيشه معظم الدول نتيجة تداعيات جائحة كورونا، وبعدها الحرب الروسية - الأوكرانية، ثم حرب غزة، وارتفاع نسبة التضخم العالمى، حيث حققت الحكومة معادلة الإتاحة السلعية وفى الوقت نفسه تخفيض الأسعار للسلع الاستراتيجية المهمة، من أجل تخفيف العبء عن المواطنين.

وعقدت الحكومة اتفاقات مع كبرى شركات إنتاج السلع الغذائية لتحقيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية لمدة 6 أشهر بدأت فى 14 أكتوبر الماضى، وتأتى التخفيضات على أسعار السلع الاستراتيجية المهمة وهى: «السكر، والأرز، والزيت، والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والدواجن، واللحوم»، وذلك بفضل توافر مخزون آمن من السلع الأساسية وصل لـ6 أشهر بالرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية التى يعيشها العالم، بسبب تأثر سلاسل إمداد السلع الغذائية الأساسية للدول، إلا أن مصر جاءت على رأس قائمة الدول التى استطاعت أن تعزز الأمن الغذائى لها من السلع المهمة؛ لاحتفاظها منذ أكثر من 7 سنوات بنسب مخزون آمنة من السلع لا تقل عن 6 أشهر وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

 

اقرأ المزيد:

أماكن منافذ بيع اللحوم في مبادرة تخفيض الأسعار بمحافظة الدقهلية

حملات على الأسواق لمراقبة تطبيق مبادرة تخفيض الأسعار في أسوان

تحرير 8120 محضر مخالفة في حملات رقابية على مبادرة تخفيض الأسعار

توزيع 68 ألف كرتونة غذائية مدعمة ضمن مبادرة تخفيض الأسعار في المنيا

«المصريين الأحرار» يشارك في مبادرة تخفيض الأسعار بمطروح

«تموين مطروح»: انضمام محال بيع الدواجن إلى مبادرة تخفيض الأسعار

حملات مكثفة بسوهاج لترشيد استهلاك الكهرباء وتفعيل مبادرة تخفيض الأسعار

تعرف على أماكن وأسعار المنتجات ضمن مبادرة تخفيض الأسعار بالإسماعيلية

رئيس «الغرفة التجارية» في الإسماعيلية يتفقد منافذ مبادرة تخفيض الأسعار

حملات للمرور على الأسواق ومتابعة تطبيق مبادرة تخفيض الأسعار بسوهاج
بقلم وفاء الصعيدى