تحرير 8120 محضر مخالفة في حملات رقابية على مبادرة تخفيض الأسعار

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تكثيف وانتشار الحملات الرقابية على الأنشطة التموينية والتجارية بالمراكز والمدن والأحياء؛ لمتابعة تطبيق مبادرة تخفيض الأسعار التي أقرها رئيس الوزراء لمدة 6 أشهر.

حملات الرقابة على مبادرة تخفيض الأسعار

وكشف وزير التنمية المحلية، عن أنّ إجمالي الحملات التي تمّ شنّها لمتابعة مبادرة تخفيض الأسعار بلغ عددها نحو 3873 لإحكام الرقابة على الأسواق بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، معلنًا أن الحملات أسفرت عن تحرير 8120 محضر مخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التنمية المحلية مع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، مع عددٍ من المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية في العاصمة الإدارية الجديدة.

الرقابة على الأسواق

وشهد الاجتماع استعرض المحافظين لجهود الأجهزة التنفيذية لإحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة كل صور وأشكال الغش التجاري والاحتكار والمغالاة في الأسعار إضافة إلى افتتاح المنافذ والمعارض الثابتة والمتحركة في مختلف المراكز والمدن والأحياء بالمحافظات لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

كما عرض المحافظين جهود الحملات الرقابية والتموينية اليومية بمشاركة جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها تجاه المخالفين.

واتفق وزيرا التنمية المحلية والتموين، في ختام الاجتماع على أهمية استمرار المتابعة من المحافظين على مدار اليوم للأسواق والمعارض والتوسع في إقامة المنافذ والشوارد الثابتة والمتحركة وقيام الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء والمدن والمراكز بالمرور الدوري خلال اليوم بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية التابعة لوزارة التموين وباقي الوزارات الأخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.