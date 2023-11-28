تفاصيل مشروع «تحسين الزراعة الموجهة للسوق» بالدقهلية.. يدعم صغار المزارعين

شهد قطاع الزراعة في محافظة الدقهلية طفرة كبيرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك من خلال تنفيذ عدد من السياسيات، أبرزها «مشروع تحسين الزراعة الموجهة للسوق لصغار المزارعين نهج ismap».

تطوير المجتمعات الريفية

وقال الدكتور طارق صلاح سالم، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، في تصريح لـ«الوطن»، إن مشروع تحسين الزراعة الموجهة للسوق لصغار المزارعين نهج ismap يعد من أهم المشاريع والتطورات والإنجازات التي ستشهدها محافظة الدقهلية الفترة القادمة في مجال الزراعة في عهد الرئيس السيسي، حيث يتم تطوير وتنفيذ نهج ismap في جميع أنحاء البلاد لتحسين مستوى معيشة المجتمعات الريفية.

وأوضح، أن نهج ismap يعني مشروع تحسين الزراعة الموجه نحو السوق لصغار المزارعين، والذي تروج له وزارة الزراعة وهيئة التعاون الدولي اليابانية، كما يعني تمكين وتشجيع زراعة المحاصيل البستانية لأصحاب الحيازات الصغيرة، والذي يغير طريقة تفكير المزارعين من الزراعة والبيع إلى الزراعة للبيع، مشيرا إلى أن هذا المشروع يهفدف إلى تحسين مستوى معيشة صغار المزارعين، ومن المناطق المستهدفة لعمل هذا المشروع محافظة الدقهلية من إقليم الدلتا.

بدء عمل المشروع من شهر أكتوبر

وتابع «سالم»، بأن العمل في المشروع بدأ منذ شهر أكتوبر الماضي 2023 ويستمر حتى سبتمبر 2027، والمستفيدون المباشرون من هذا المشروع حوالي 1000 من صغار المزارعين في محافظة الدقهلية المستهدفة والتعاونيات الزراعية والمرشدين الزراعيين وموظفي وحدات التنفيذ في الدقهلية، وكذلك وحدات دعم المرأة في الإدارة للتعاون الزراعي.

وذكر، أن المشروع يعمل على تحسين قدرة موظفي التعاون والإرشاد الزراعي بالجمعيات الذين كانوا بمثابة نقطة الدخول لبرنامج ismap، ويهدف المشروع للوصول إلى المزارعين المستفيدين وزيادة مشاركة الموارد البشرية المؤثرة والمنظمات الخارجية في القرى.