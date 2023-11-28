أسباب انتفاخ المعدة وزيادة الوزن بعد التوقف عن التدخين.. «السر في بالونة الهواء»

يلاحظ بعض الأشخاص بعد الإقلاع عن التدخين، زيادة في الوزن، إذ قد يصل حد السمنة المفرطة في بعض الأحيان، ما يسبب مشكلات صحية خطيرة مثل انسداد الشرايين، والإصابة بالجلطات القلبية، الأمر الذي يجعلهم يتسألون عن السبب.

وفي هذا الشأن، كشف الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني في إحدى البرامج الفضائية، عن سبب زيادة الوزن بعد الإقلاع عن التدخين، وارجع ذلك إلى القضاء على بالونة الهواء المتواجدة في المعدة التي تخفض شهية الشخص.

هناك علاقة وثيقة بين التدخين والانتفاخ، حيث يعاني المدخنون من الانتفاخ وذلك بسبب بلع الهواء ودخوله إلى الرئة ومن ثم إلى المعدة، مؤكدا أن شرب المياه الغازية مع الأكل يؤدي للانتفاخ، بالإضافة إلى العصبية والتوتر، وهي من العوامل التي تسبب انتفاخ المعدة، مضيفا أن هناك نوعين من الغازات أحدهما طبيعي وآخر غير طبيعي بالقولون والأمعاء والمعدة.

أسباب زيادة الوزن بعد التوقف عن التدخين

هناك العديد من الأسباب المحتملة التي تحدث زيادة الوزن بعد الإقلاع عن التدخين، ومنها تناول كميات أكبر من الطعام، حيث يشعر الأشخاص بعد إقلاعهم عن التدخين بالجوع بمقدار أكبر من السابق وهذه تعد أحد أعراض انسحاب النيكوتين من الجسم، وذلك وفقا لما ذكره موقع «مايو كلينك».

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تأثير النيكوتين على الجسم من ضمن الأسباب التي تحدث زيادة الوزن بعد الإقلاع عن التدخين، إذ يزيد النيكوتين من كمية السعرات الحرارية التي يستخدمها الجسم أثناء الراحة، لذلك عندما يقلع الشخص عن التدخين، يقل معدل التمثيل الغذائي في أجسامهم، ما يجعلهم يحرقون سعرات حرارية، الأمر الذي يسبب زيادة في الوزن رغم أن عاداتهم اليومية في الأكل لم تتغير عن الشكل السابق.

من الأسباب التي تحدث زيادة في الوزن بعد الإقلاع عن التدخين، هي انخفاض مستوى النشاط البدني وممارسة التمارين الرياضية، لذلك يجب على الأشخاص بعد الإقلاع عن التدخين ممارسة الرياضة.

نصائح لتجنب زيادة الوزن

لتجنب زيادة الوزن بعد الإقلاع عن التدخين، يجب اتباع الخطوات التالية وفقا لموقع «مايو كلينك»:

- تناول وجبات غذائية صحية تحتوي على كميات أعلى من الفواكه، والخضروات قبل النوم بساعات.

- تجنب تناول الأطعمة المصنعة، بما في ذلك الحلوى والمخبوزات.

- استشارة الطبيب من أجل الحصول على برنامج غذائي مناسب.

- الابتعاد عن اتباع نظام غذائي قاسي.