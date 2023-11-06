خبير تغذية: احتباس المياه سبب زيادة الوزن

قال الدكتور مجدي نزيه خبير التغذية، إن هناك بعض النصائح التي يجب الاهتمام بها في فصل الشتاء، أهمها تناول المياه بكميات كبيرة، والحركة بقدر المستطاع، حتى لو في المنزل، وأن تكون الحركة بشكل جيد، تساعد على التعرق، الذي يخلص الجسم من الصوديوم، وبالتالي لا يوجد احتباس للمياه، وهو السبب الرئيسي في زيادة وزن الجسم.

نزيه: يجب تناول كوب من المياه كل ساعة

وأضاف «نزيه» خلال حواره ببرنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»، على قناة cbc، أنه يجب تناول كوب من المياه كل ساعة، تعادل ثلث لتر، منذ الاستيقاظ في الصباح، حتى مرور 12 ساعة، وبهذه الطريقة قد يكون الإنسان، حصل على المياه بشكل كاف، وتتراوح كميتها ما بين 3 إلى 4 لترات.

نزيه: الكافيين مضر بالبول

ونصح «نزيه» بالابتعاد عن الكافيين، لأنه مضر بالبول، ومشروبات الفاكهة التي تحتوي على سكر طبيعي، لأنها ترفع من الدهون الثلاثية.