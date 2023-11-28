كيفية استثمار 100 ألف دولار من بنك التعمير والإسكان.. اعرف التفاصيل

تقدم العديد من البنوك المصرية شهادات ادخارية بالعملة الأجنبية تختلف تفاصيلها حسب طبيعة البنك والشهادة، ومن ضمن تلك البنوك التي تتيح لعملائها شهادات بالعملة الأجنبية يمكن الحصول عليها بنك التعمير والإسكان، حيث يمكن للأفراد الطبيعيين الحصول على الشهادة.

تفاصيل الشهادة الذهبية الدولارية

وأوضح البنك أن المدة الخاصة بالشهادة تصل إلى 3 سنوات ويبلغ الحد الأدني للشراء 1000 دولار كما تصدر الشهادة بالعملة الأجنبية وبالنسبة للعائد يكون ثابت طوال مدة الشهادة فيما يبدأ تاريخ سريان الشهادة من اليوم التالي للشراء وتجدد تلقائيا ما لم يفيد العميل برغبته في عدم التجديد ويمكن للعميل الحصول على العائد شهريا بقيمة 5.35% كما يصل العائد الربع سنوي إلى 5.55%.

طريقة الاستثمار

وفي حالة ادخار مبلغ 100 ألف دولار من الشهادة الذهبية من بنك التعمير والإسكان سيحصل العميل على 445 دولارا شهريا، بإجمالي عائد 16050 جنيها في نهاية مدة الشهادة وذلك عند اختيار دورية الصرف الشهرية.

وعند اختيار دورية الصرف الربع سنوية سيحصل العميل على 1387 دولارا وذلك كل 3 أشهر بإجمالي عائد 16650 جنيها في نهاية مدة الشهر.