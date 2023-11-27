أسعار العائد على حساب توفير «بيزنيس» من بنك التعمير والإسكان

أعلن بنك التعمير والإسكان عن إتاحة العديد من حسابات التوفير التي تختلف التفاصيل الخاصة بها، وفقاً لكل حساب، كما يمكن للمواطنين اختيار الحساب الأنسب لهم، ومن ضمن تلك الحسابات حساب يسمى «بيزنيس».

تستعرض «الوطن» في السطور التالية تفاصيل حساب توفير «بيزنيس»، والتي جاءت كما يلي:

تفاصيل فتح الحساب

- يبلغ الحد الأدنى لفتح الحساب 1000 جنيه.

- يتميز حساب توفير بيزنيس بأنه ذو عائد متدرج، أي كلما يحدث زيادة في الإيداع يزيد العائد.

- يمنح عائداً متميزاً بدورية شهرية على أدنى رصيد خلال الشهر، بحسب بنك التعمير والإسكان.

- كما أن الحساب استثنائي، لأنه يجمع بين مزايا حساب التوفير والحساب الجاري.

- يمكن للعميل إصدار دفتر شيكات من خلاله.

أسعار العائد على حساب توفير «بيزنيس»

- يبلغ سعر العائد على حساب توفير «بيزنيس»، شريحة الـ5 آلاف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، 2%.

- والعائد من 10 آلاف جنيه إلى 100 ألف جنيه، يكون 4.5%.

- ومن 100 ألف إلى 500 ألف جنيه 5.5%.

- كما يبلغ قيمة العائد من 500 ألف فأكثر 6.5%.