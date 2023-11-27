«طوارئ الإسماعيلية»: سحب كثيفة وأمطار خلال ساعات على عدة مناطق

حذرت الشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومدن القناة من سقوط أمطار على المحافظة خلال الساعات القليلة المقبلة، بالتزامن مع اضطراب حالة الطقس في بعض المحافظات مساء اليوم الاثنين.

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ، إن الإسماعيلية شهدت تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من المحافظة قد يصاحبها سقوط أمطار خلال الساعات المقبلة.

سحب وأمطار متفاوتة الشدة بالإسماعيلية

وقال بيان رسمي للأرصاد الجوية، إن آخر إصدار لصور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وأضاف البيان المنشور على الصفحة الرسمية بـ«فيسبوك»، أن السحب تمتد إلى مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والتي يتساقط معها أمطار متفاوتة الشدة، على مدار الساعات المقبلة.

شبورة صباحا وأمطار على مدار اليوم

وأعلنت الأرصاد، أن طقس غدا الثلاثاء بارد في الساعات الأولى من الصباح الباكر وفي الساعات المتأخرة من الليل، مطالبة المواطنين بضرورة ارتداء ملابس ثقيلة نسبيا، وخاصة عند الخروج.

وقال البيان، إن الشبورة المائية صباحا قد تكون كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الصحراء الغربية على فترات متقطعة.