أمطار على بعض المناطق.. رئيس «مناخ الزراعة» يوضح أسباب انخفاض الحرارة

أكد الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، أن اليوم الاثنين سوف يشهد سيطرة كتلة شمالية باردة تتسبب في انخفاض كبير ومفاجئ في درجات الحرارة لتصبح 12 درجة مئوية ليلاً.

الحالة المناخية المتوقعة المتوقعة تشهد أيضا طقساً شتوياً بامتياز

وأضاف فهيم، لـ«الوطن»، أن الحالة المناخية المتوقعة تشهد أيضا طقساً شتوياً بامتياز، حيث تشهد بعض المناطق سقوط الأمطار على مناطق في شمال الدلتا وسيناء وتحديدا في الجهات الشمالية.

رياح شمالية غربية باردة تنشط مساء اليوم وتزيد الإحساس بالبرودة

وتابع أنه سوف تكون هناك رياح شمالية غربية باردة تنشط مساء اليوم، ما يزيد الإحساس بالبرودة وهو ما يتطلب الحفاظ على السلامة الشخصية من نزلات البرد، خاصة خلال الصباح الباكر، وذلك بسبب فرق الحرارة الكبير بين النهار والليل.

الانتهاء سريعاً من الخدمة الشتوية لأشجار الزيتون والمانجو والمتساقطات

وأكد فهيم على ضرورة الانتهاء سريعاً من الخدمة الشتوية لأشجار الزيتون والمانجو والمتساقطات، حيث تنخفض الحرارة خلال ساعات الليل، كما أن جوف الأرض يشهد أيضاً انخفاضاً في درجات الحرارة، ما يؤدي لضعف تحلل أسمدة الخدمة الشتوية وبقاء معظمها بدون تحلل حتى بداية فصل الصيف المقبل، ما يؤدي لفقدان قيمتها وتأثيراتها.

أهمية إضافة الكبريت الزراعي والسوبر فوسفات

وأشار لأهمية إضافة الكبريت الزراعي والسوبر فوسفات مع أسمدة الخدمة وسرعة إجراء التقليم يليه التطهير بمركبات النحاس.