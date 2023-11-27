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«الأرصاد»: طقس غدا لطيف نهارا بارد ليلا.. وفرص لسقوط أمطار خفيفة

كتب:

مريم جاد
05:27 م | الإثنين 27 نوفمبر 2023
الأرصاد الجوية

الأرصاد الجوية

قالت إيمان شاكر، عضو هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يسود غدا طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

فرص سقوط أمطار

وأضافت «شاكر» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، أنه من الممكن وجود فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ووجود نشاط رياحي على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وتابعت أن هناك اضطراب بالملاحة البحرية، لافتة إلى أن ارتفاع الموج سيكون من 3 أمتار إلى 4 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

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