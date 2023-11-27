سقوط أمطار خفيفة وانخفاض درجة الحرارة ونشاط لحركة الرياح في الدقهلية

شهدت محافظة الدقهلية، اليوم الاثنين، تقلبات جوية بدأت بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط متوسط للرياح في بعض المناطق، وأعقبها سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، مع ظهور الغيوم في سماء المحافظة.

سقوط أمطار في محافظة الدقهلية

وأوضحت محافظة الدقهلية في بيان، عن قيامها برفع درجة الاستعداد القصوى وحالة الطوارئ لمجابهة تقلبات الطقس والأجواء السيئة نتيجة سقوط الأمطار على بعض المناطق في المحافظة، مع العمل على المتابعة الفورية أولا بأول، تحسبًا لأي تطورات في شوارع وميادين المحافظة، وتجهيز السيارات والمعدات والمركبات المجهزة لكسح وشفط مياه الأمطار وتراكماتها وتجمعاتها.

وأكدت المحافظة على ضرورة إصلاح أعمدة الإنارة وجمع الوصلات والكابلات الكهربائية منعًا لأي مخاطر والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، كما جرى تفعيل غرفة العمليات والأزمات على مدار 24 ساعة، مشيرة إلى تواصل غرفة العمليات الرئيسية مع غرف الأزمات الفرعية في نطاق المحافظة من مراكز ومدن والاستماع لشكوى المواطنين والعمل على سرعة حلها في أسرع وقت ممكن وتلبية احتياجاتهم.

انتشار سيارات كسح مياه الأمطار

وتواجدت سيارات ومعدات كسح مياه الأمطار وتجمعاتها من على جانبي الطرق ومنع تكدس، واختناق السيارات وتيسير حركة السير والمرور، وتواجد فريق العمل الميداني أرجاء المدينة بعد سقوط أمطار على مناطق متفرقة في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية ورياح نشطة محملة بالأتربة وهواء شديد مصحوبة ببرودة في الجو وتكاثف في الغيوم والسحب سماء المحافظة.