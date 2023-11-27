الكشف على 580 حالة في قافلة طبية لجامعة المنيا بقرية منقطين

قدمت قافلة جامعة المنيا التنموية المتكاملة التي أطلقها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، برعاية من الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، خدماتها المتنوعة لأهالي قرية منقطين التابعة لمركز سمالوط، وذلك في إطار الدور المجتمعي للجامعة، ومشاركتها في المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تهدف إلى تطوير قرى الريف المصري.

توقيع الكشف على 580 حالة

وأعلن الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، أن جانب الخدمات الطبية للقافلة أسفرت عن توقيع الكشف على 580 حالة من أهالي القرية في تخصصات الاطفال، والنساء والولادة، والأنف والأذن، والرمد، والمسالك البولية، والجراحة العامة، والروماتيزم والتأهيل، والباطنة، والصدر، والقلب، والعظام، والأمراض الجلدية، والأمراض النفسية والعصبية، قام بها فريق من الأطباء الأخصائيين بكلية الطب البشري، إلى جانب صرف الأدوية بالمجان من خلال الفريق الطبي لكلية الصيدلة.

تيسير دخول المرضى للعيادات

وفي الجانب التوعوي، قدم فريق كلية التمريض عددا من الندوات حول الفحص الذاتي للثدي، والإسعافات الأولية، والتعريف بمرض الالتهاب الرئوي، إلى جانب الندوة التي قدمها فريق كلية التربية لطلاب ومعلمي المدرسة الإعدادية بالقرية حول دعائم الصحة النفسية، كما قام بتنظيم القافلة وتيسير دخول المرضى للعيادات طلاب كلية التربية الرياضية.