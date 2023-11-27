التحالف الوطني بكفر الشيخ ينظم مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، مؤتمراً جماهيرياً حاشداً بقاعة أبو حجر بمدينة كفر الشيخ، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

جاء ذلك بحضور اللواء أسامة أبو العز الإتربي، المنسق العام للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بكفر الشيخ، والدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومقرر المجلس القومي للمرأة فرع كفر الشيخ، والدكتور طارق عمارة، عميد معهد الخدمة الاجتماعية ونائب رئيس مجلس الأمناء والآباء والمُعلمين، والشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية والسياسية والشعبية.

إنجازات عظيمة في الدولة

وأشار المشاركون في المؤتمر إلى أهمية دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية لما حققه من إصلاحات وإنجازات عظيمة في كافة ربوع الوطن، وصولاً إلى حُلم الجمهورية الجديدة، مؤكدين على الحشد الكبير للتصويت خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وكان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بكفر الشيخ، قد نظم مؤتمراً جماهيرياً لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، أمس الأحد، والذي عُقد بقاعة الجوهرة باستاد بيلا الرياضي بمدينة بيلا.

تنظيم مؤتمرات بكفر الشيخ لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

ويُنظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي سلسلة مؤتمرات بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ خلال الأيام المقبلة، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، خلال الانتخابات الرئاسية المحدد لها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر 2023.