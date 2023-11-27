وكيل «رياضة الدقهلية» تشهد فعاليات ملتقى «شارك.. الكلمة كلمتك»

شهدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، فعاليات ملتقى الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية لدى الشباب، والذي تنفذه مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية «إدارة البرلمان والتعليم المدني»، بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، تحت شعار «شارك.. الكلمة كلمتك».

300 شاب وفتاة في برلماني الطلائع والشباب

وبحسب بيان صادر من مديرية الشباب والرياضة، شارك في ملتقى الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية لدى الشباب بنادي الحوار الرياضي 300 شاب وفتاة يمثلون أعضاء برلماني الطلائع والشباب، واتحاد طلاب تحيا مصر، وأعضاء شباب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وشباب «YLY»، وإدارة شباب المنصورة وحي غرب وتمي الأمديد، بالقاعة الكبرى بنادي الحوار للألعاب الرياضية بالمنصورة.

وقالت الدكتورة منى عثمان إن الشباب هم عصب الدولة المصرية وشركاء فاعلين في بنائه وتنميته وتحقيق النهوض والاستقرار من خلال مشاركتهم في كافة المجالات بالمجتمع، بالإضافة إلى تعزيز المشاركة السياسية للشباب، وتنمية الوعي والانتماء للوطن من خلال برامج وأنشطة البرلمان والتعليم المدني، ومن خلال هذه الملتقيات بمشاركة الشباب من الإدارات الفرعية على مستوى المحافظة.

المشاركه السياسية وأداء الواجب الوطني

وأكد النائب ثروت فتح الباب عضو مجلس الشيوخ، أهمية مشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ودورهم الفعال في توعية أقرانهم على المشاركة السياسية وأداء واجبهم الوطني نحو هذه المشاركة.

كما قالت منى جودة، مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدني، إن الشباب هم الحاضر والمستقبل وهم الأمل، وحثت الشباب على المشاركة السياسية بفعالية أكثر في هذه اللقاءات، حتى يتسنى لهم المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة.

يأتي تنفيذ فعاليات ملتقى الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية لدى الشباب بالدقهلية، برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، ومنى جودة مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدني.