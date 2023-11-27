«تجارة أسيوط» تنظم ندوة تثقيفية عن دور الشباب في دفع قاطرة التنمية

نظمت وكالة كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة أسيوط، ندوة تثقيفية بعنوان «دور الشباب في دفع قاطرة التنمية»، تحت إشراف الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمشاركة الدكتور علي مسعود أستاذ الاقتصاد بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف.

الجمهورية الجديدة

وأوضح الدكتور محمود عبد العليم، أن جامعة أسيوط تهتم بالشراكة مع مؤسسات المجتمع، من أجل بناء وعي الشباب بملامح الجمهورية الجديدة، من خلال إتاحة الفرصة لهم للتعرف على مفاهيم التنمية المستدامة والمشروعات القومية الجديدة.

ندوة توعوية

ومن جهته، أعرب الدكتور علي مسعود، عن سعادته البالغة بتواجده في كلية التجارة، مشيراً إلى دور قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في تقديم العديد من الخدمات، وتنظيمه لندوات توعوية للطلاب، تربطهم بالمجتمع الخارجي بشكل فعال ومباشر، مؤكداً أن الشباب هم عماد الدولة، والقادرون على تغيير كافة الموازين إذا تم الاستفادة من طاقاتهم؛ لأنهم يمثلون نحو ثلثي سكان مصر، وهم بذلك أحد المقومات الأساسية التي يمكن الاستناد إليها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

كما تحدث عن مفهوم التنمية المستدامة وتعريفها، وأهدافها التي تتمثل في جودة الحياة، والعدالة والاندماج، والاقتصاد القوي، والمعرفة والابتكار، والحوكمة، والسلام والأمن المصري، موضحاً أبعاد ومحاور التنمية المستدامة، والتي تنقسم إلى بعد اقتصادي، وبعد اجتماعي، وبعد بيئي، ومشيراً إلى المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة المصرية في الوقت الحالي، وضرورة تطبيق التنمية المستدامة في جميع مناحي الحياة، لما لها من أهمية في تحقيق تطوير في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأوضحت الدكتورة مروة كدواني، أن الندوة ناقشت عدة محاور، أهمها ما تشهده الدولة من تقدم في العديد من القطاعات، والتي أبرزها قطاعات المرأة والأطفال والشباب، و أهمية مشاركة الشباب في الأعمال التطوعية لما تكسبه للشباب من مهارات وأفكار وكيفية مواجهة التحديات وهو لا يقدر بثمن، بالإضافة إلى التأهل للقيادة وسوق العمل وهي أهداف تسعى إليها الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.