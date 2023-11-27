عضو لجنة حقوق الإنسان: جهود للحفاظ على شحنات المساعدات من سوء الطقس

قالت السفيرة وفاء بسيم، عضو لجنة حقوق الإنسان، المنبثقة عن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بالأمم المتحدة، إن الوضع في قطاع غزة أصبح به شيء من التنفس، لمن بقوا في شمال القطاع، مشيرةً إلى أنه يمكن مشاهدة الكثير من المواقف الإنسانية وسط الهدنة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

الحفاظ على الشحنات والأدوية والطعام والمياه

وأضافت السفيرة «بسيم»، في لقاء مع برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، مع الإعلامية لبنى عسل، أنه رغم الاتفاق، منذ 3 أيام، على إدخال 200 شاحنة مساعدات إنسانية يوميًا إلى القطاع، إلا أن إسرائيل رفضت ذلك، وسعت إلى وضع العديد من العراقيل أمام دخول شحنات المساعدات اليوم، بالإضافة إلى سوء الأحوال الجوية، وأكدت هناك جهود مصرية كبيرة للحفاظ على الشحنات والأدوية والطعام والمياه، وربما بعض الوقود، إلى جانب ترك مطار العريش مفتوحاً لاستقبال كل شحنات المساعدات، التي تقوم الدول المختلفة بإرسالها.

الشحنات تتكدس أمام معبر رفح

وتابعت عضو لجنة حقوق الإنسان أن الشحنات تتكدس أمام معبر رفح، وتوضع العراقيل من إسرائيل، ورغم ذلك، فإن هذه الشاحنات لا تكفي احتياجات الناس في الداخل، وهذا وفقًا لتصريحات ممثلي منظمات الأمم المتحدة، العاملة داخل غزة، من أجل تسهيل دخول الشاحنات، وتوزيعها على مستحقيها.