«وردة» من سوهاج: «شكرا للي وفر لنا سكر وزيت.. وخلانا نعرف نعيش»

تواصل مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية وجودها بالمحافظات، وفى القلب منها محافظات الصعيد، حيث تُعرض السلع المخفضة فى منافذ التموين بسوهاج وكذلك منافذ الشركة المصرية ومنافذ الجملة والنصف جملة وشوادر الوحدات المحلية والمحلات والهايبر الكبرى المشاركة بالمبادرة، وتتخطى منافذ المبادرة الثابتة أكثر من 142 منفذاً، فضلاً عن 10 سيارات متنقلة تجوب المحافظة ويمكن طلبها عن طريق الوحدات المحلية، بجانب متابعة مستمرة من وزارة التموين، وجرى توجيه الجهات المعنية لإحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق لمكافحة الجرائم التموينية ومنع الاحتكار، وضمان وصول السلع والدعم للمستحقين، ومتابعة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من صلاحيتها، حرصاً على سلامة المواطنين، مع ضبط أسعارها.

«شكراً للى وفر لنا السكر والزيت وخلانا نعرف نعيش رغم الغلاء» بتلك الكلمات الصادقة بدأت وردة محمد ذات الخامسة والثلاثين عاماً ابنة محافظة سوهاج حديثها لـ«الوطن» حول مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بالمحافظات التى أطلقها مجلس الوزراء. وأضافت «وردة»: «عايزة أقول للمسئول عن المبادرة دى ربنا يباركلك حييت ناس كتير وبقوا يلاقوا قوت يومهم حتى الأولاد بقى سهل ياكلوا الجبنة بعد ما كانت بـ18 من المنفذ جبتها بـ10 وكل الأنواع علشان محرمش الأولاد من حاجة وحتى جبنة المثلثات والعلب جبتها ليهم للساندوتشات».

تعمل «وردة»، فى صناعة الحلويات والمأكولات للأقارب والمعارف، بعد انفصالها عن زوجها منذ 3 سنوات، حيث تعيل طفليها، أكبرهم 7 سنوات والآخر 5 سنوات، «كنت عايزة أأكل أولادى من مالى وتعبى ومحدش يذلهم فى يوم كفاية أبوهم سايبهم، ولكن مع الغلاء وجدت نفسها اضطرت لزيادة الأسعار. كنت بجيب خامات بـ80 جنيه مثلاً وأبيع بـ100 صينية المخروطة دلوقتى خامات عدت 200 أبيع بكام ومين يشترى.. الدنيا وقفت والمصاريف مبتقفش، لحد ما عرفت بمبادرة تخفيض الأسعار رحت المنفذ التابع لوزارة التموين، ولقيت كيلو السكر بـ27 جنيه وليّا 5 كيلو بعد ما كنت بشترى بـ45 جنيه، والزيت بـ30 بعد ما كنت بشتريه 50، فالحمد لله رجعت أشتغل تانى، وكمان بقيت أطلب يجيبوا الخامات وأشتغل للناس وبقى فى قرش ومصاريف للأولاد حتى بقيت أقول كيلو السكر حلى عيشتنا، مش بس لقمتنا».