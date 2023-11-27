«رياضة الشرقية»: تنفيذ أنشطة وفعاليات أندية السكان لتنمية مهارات الشباب

تواصل الإدارة العامة للشباب من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة»، تنفيذ أنشطة وفعاليات أندية السكان، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA ومؤسسة اتجاه، وذلك من خلال جلسة رياضية مع المشاركين لتنمية مهاراتهم وتوسيع قاعدة المعارف الخاصة بهم بقضايا السكان والتي نفذت اليوم الاثنين بمركز شباب نزلة العرين التابع لإدارة أبو كبير.

تنفيذ جلسات مجموعة الكوادر

وأوضحت الدكتورة فاطمة رجب منسق السكان بالمديرية، أن القائمين على تنفيذ الجلسات مجموعة من الكوادر الشبابية المتميزة التي تم تدريبهم على المحتوى العلمي الخاص بالمشروع، كما قام بالتدريب المدرب محمد عواد المعتمد من قبل وزارة الشباب والرياضة، ودارت محاور اليوم عن زواج الأطفال.

رفع الوعي بقضايا السكان

ويستمر مشروع رفع الوعي بقضايا السكان في تقديم مجموعة من الجلسات التفاعلية والفعاليات الرياضية وجلسات الأفلام والمسرح بأندية السكان، ويهدف التدريب إلى رفع الوعي المجتمعي بموضوعات الصحة الإنجابية ومناقشة قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، صحة المراهقين، زواج الأطفال، تنظيم الأسرة وختان الإناث وغيرها من القضايا المجتمعية ضمن خطة أندية السكان.