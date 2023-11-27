قيادى فلسطيني: مصر وقطر بذلتا جهودا كبيرة من أجل تنفيذ الهدنة وتمديدها

أكد أسامة حمدان، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية، أن مصر وقطر بذلتا جهوداً كبيرة من أجل التوصل إلى اتفاق الهدنة بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وضمان تنفيذ الاتفاق، ومتابعة الجهود لتمديد الهدنة.

وأوضح «حمدان» أن الاتفاق يتضمن أنه في حالة إطلاق سراح المزيد من المحتجزين الإسرائيليين، يتم تمديد الصفقة لأيام أخرى، مشيراً إلى أن العالم تابع، خلال الفترة الماضية، كيف تجري عمليات تبادل الأسرى والمحتجزين، وأضاف أنه كانت هناك بعض الخروقات من جانب جيش الاحتلال، إلا أن الأشقاء في مصر وقطر كان لهم دور مهم في معالجتها، وأن تتم الأمور على النحو المتفق عليه.

«حماس» تبدي اسنعدادها لتمديد الهدنة

وأضاف القيادي الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج «مساء دي إم سي»، المذاع على قناة «دي إن سي»، أنه بعد اكتمال مجموعة الأسماء المتفق عليها، اقترح البعض تمديد الهدنة، مشيراً إلى أن مصر وقطر نجحتا في تثبيت الهدنة وتمديدها، على أن يتم الإفراج عن مزيد من الأسرى الفلسطينيين، من النساء والأطفال، مع استمرار وقف تحليق الطيران الإسرائيلي بشكل كامل في أجواء جنوب قطاع غزة، وبنفس الشروط السابقة باتفاق الهدنة.

وتابع «حمدان» أن الجهود المصرية القطرية تثبت مسألتين، الأولى هي أن الموقف العربي ظل منحازاً منذ اللحظة الأولى لصالح الشعب الفلسطيني ومقاومته وحقوقه، وأن الموقف العربي قادر على تحقيق آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني، ويمكنه فرض أمور على العدو، إذا تم العمل كفريق واحد.