سر تخلي الفنان الراحل طارق عبدالعزيز عن مهنة المحاماة بعد أول يوم عمل بها

قال الفنان الراحل طارق عبدالعزيز، في حواره الأخير قبل وفاته، إنه تخرج في كلية الحقوق، وعمل في المحاماة لمدة يوم واحد، ولم يستطع الاستمرار فيها، لأنها لا تتفق مع ميوله، ثم اتجه إلى العمل كمندوب مبيعات، في تصنيع لوحات الكهرباء: «الناس عارفين اللي بيمثل دا، ابن سوق الكهرباء في مصر بالعتبة أو مدينة نصر».

وأضاف الفنان الراحل طارق عبدالعزيز، في لقائه الأخير مع الإعلامي عمرو الليثي، ببرنامح «واحد من الناس»، على قناة «الحياة»، أنه يحاول الحصول على حقوقه، بطريقة آدمية لا تؤذي الآخرين: «لما بلاقي إن الحق هيجي بأذية الآخر، بفوض أمري إلى الله، عشان بخاف أكون سبب في أذية حد».

طارق عبدالعزيز: المنتجون يتعاملون معي كشخص غاوي وليس محترفًا

وتابع بأن المنتجين يتعاملون معه، على أنه شخص غاو وليس محترفًا: «أقولهم أنا هقرأ الورق الأول، وبعدين يبدأوا يمارسوا عليا ضغوط، إني أخد ربع أجري مثلًا».

طارق: الفنان خالد صالح سببًا في دخولي عالم الفن

دخل الفنان الراحل طارق عبدالعزيز المجال الفني، من خلال ترشيح الفنان خالد صالح له، في مسلسل «أم كلثوم»، وأيضًا الفنان محمد هنيدي، الذي رشحه لدور في أول بطولة له، بفيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية».