«أوقاف الشرقية»: انطلاق دورة تدريبية في اللغة العربية للأئمة والخطباء

انطلقت الدورة التدريبية في اللغة العربية للأئمة والخطباء بمديرية أوقاف الشرقية، في كلية اللغة العربية، بحضور الدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر السابق، والدكتور سعيد الهلالي عميد كلية اللغة العربية بالزقازيق، والدكتور صابر عبد الدايم يونس عميد كلية اللغة العربية الأسبق، والدكتور علي مطاوع أستاذ الأدب بجامعة الأزهر الشريف، والدكتور محمد عزت الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

بروتوكول تعاون بين الأزهر والأوقاف

وأشار الدكتور محمد إبراهيم حامد مدير وكيل مديرية الأوقاف بالشرقية، إلى أن الدورة التدريبة للأئمة تفعيلا لبروتوكول التعاون بين جامعة الأزهر ووزارة الأوقاف بشأن تدريب الأئمة، وبرعاية عميد كلية اللغة العربية، لافتا إلى أن الدورة تبدأ من 27 من نوفمبر الجاري لمدة 3 أيام.

وأوضح «حامد» أن الدورة التدريبية تستهدف تنمية المهارات في اللغة العربية للأئمة، لافتا إلى أنها تضمنت محاضرتين خلال اليوم الأول لانعقاد الدورة داخل كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بالزقازيق، وكانت المحاضرة الأولى في البلاغة والنقد بينما المحاضرة الثانية كانت في اللغويات وتنتهي الدورة يوم الأربعاء القادم، على أن تقام لمدة ثلاثة أيام تبدأ من الاثنين وتنتهي يوم الأربعاء القادم.