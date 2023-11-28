إسلام ومحمد يعلمان ذوي الهمم السباحة في الدقهلية.. «علاج ورياضة»

بدأ إسلام ومحمد تدريب ذوي الهمم على رياضة السباحة منذ 3 سنوات، نوعا من الرياضة وتحفيزهم للمشاركة في البطولات المختلفة سواء على مستوى الجمهورية أو العالم.

تدريب ذوي الهمم يحتاج لتعامل خاص

وقال إسلام الفوال مدرب سباحة، في تصريحات لـ«الوطن» إنه يعمل في مهنة تدريب ذوي الهمم منذ فترة، مشددًا على أن هذه الحالات تحتاج لتعامل خاص.

وأوضح ابن محافظة الدقهلية أن السباحة جزء مهم بالنسبة لهؤلاء الأطفال، لأنها تساعدهم على تنشيط الجسم، وتحفيزهم وزيادة معدل الذكاء والتركيز، فالسباحة تساهم بجزء كبير في علاج الإعاقة الحركية أو الذهنية.

وأضاف أن السباحة تقلل الضغط وتعمل على نمو العضلات وزيادة معدل التركيز والاستيعاب.

في السياق، قال محمد عادل مدرب سباحة لذوي الهمم، إن السباحة تساعد ذوي الاحتياجات الخاصة في التحفيز والنجاح وإيجاد وتطوير ذاتهم، مشددًا: «مشاركتهم في مسابقة بيحفزهم إنهم يكملوا ويستمروا ويدربوا أكثر وده ساعدنا كثير في أننا ندربهم وندخل معهم بطولات كثيرة كان آخرها بطولة على مستوى الجمهورية، وفاز من خلالها 3 أولاد متدربين عندنا بالمركز الأول والثالث والرابع وهم لميس وآلاء وسعيد».

وأكد أنها تعمل على تقوية العضلات والأداء الحركي، وتشجعهم علي المشاركة في البطولات.