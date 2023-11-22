طرق التقديم لوظائف ذوي الاحتياجات الخاصة بالخط الثالث للمترو والقطار

كشفت شركة آر ايه تي بي ديف للنقل كايرو المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف المعروف بقطار العاصمة الإدارية الجديدة، عن رابط التقديم لوظائف ذوي الاحتياجات الخاصة.

طرق التقديم لوظائف ذوي الاحتياجات الخاصة

- الدخول على استمارة التقديم.

- كتابة الاسم بالتفصيل.

- كتابة السن بالتفصيل.

- كتابة نوع الإعاقة بالتفصيل.

- الإجابة على سؤال «هل يترفر لديك بطاقة خدمات متكاملة».

-الاجابة على سؤال «هل يوجد قدرة على العمل».

- كتابة المؤهل الدراسي .

- كتابة سنة التخرج.

- كتابة رقم الهاتف المحمول.

-كتابة محل الإقامة.

وفي سياق متصل أعلنت شركة «آر ايه تي بي ديف للنقل كايرو» توافر وظائف لذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدة أنّها ترعى التنوع والشمولية وأنّ الاختلاف يجعلها أقوى، مؤكدة أنّها تواصل حملتها لاستقبال المزيد من ذوي الهمم للعمل في المحطات.

شروط التقديم

- على المتقدمين بطلب توظيف أن يكونوا حاملين لشهادة الثانوية العامة كحد أدني.

- يفصل مستوى تعليم أعلى من الثانوية العامة.

- الفرص المتساوية للتوظيف فهي تتبنى فرص متساوية للتوظيف.