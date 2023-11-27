افتتاح قسم لرياض الأطفال بمدينة الأمل في القاهرة بدعم ياباني

شهدت محافظة القاهرة افتتاح قسم رياض أطفال بمدرسة صلاح الدين الابتدائية بمدينة الأمل، وذلك في إطار فعاليات مبادرة «معا من أجل غد أفضل» لأبنائنا، والعمل على تنفيذ خطة التنمية البشرية المستدامة الموضوعة لأبنائنا بمدينة الأمل، وبدأ اليوم بتنفيذ برنامج المنح اليابانية للمشروعات الأهلية الأساسية بدعم من جمعية تكاتف للتنمية في إطار إتاحة تعليم عالي الجودة لمرحلة الطفولة المبكرة، بحضور سفير اليابان في القاهرة هيروشي أوكا، والدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، واللواء أحمد جوده، رئيس حي شرق مدينة نصر، وأيمن عبدالموجود، مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشؤون المجتمع المدني، والدكتور حسام بدراوي، رئيس مجلس إدارة جمعية تكاتف للتنمية، واللواء يسري عبدالله، مدير هيئة الأبنية التعليمية.

قاعات رياض الأطفال

وتشمل منطقة رياض الأطفال 3 قاعات رياض أطفال لغة عربية، حيث أنشأتها جمعية تكاتف للتنمية بدعم من برنامج المنح اليابانية للمشروعات الأهلية الأساسية تحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية.