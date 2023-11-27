«القومي للأمومة والطفولة»: أطفال وفتيات غزة حكوا لنا حجم المأساة في القطاع

كشفت الدكتورة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة، تفاصيل مبادرة «من طفل لطفل» لتقديم المساعدات إلى قطاع غزة، حيث ستتوجه إلى كل المدارس على مستوى الجمهورية لجمع التبرعات من أجل تجهيز المساعدات الإنسانية.

الأطفال المصريون يشعرون ويحسون ويعرفون ما يحدث في المنطقة

وقالت الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، «الأطفال المصريون يشعرون ويحسون ويعرفون ما يحدث في المنطقة ويدعمون الأطفال الفلسطينيين الذين يتعرضون لظروف شديدة القسوة تمنعهم من التمتع بطفولتهم وحياتهم».

الأطفال والبنات في غزة حكوا لنا حجم المأساة التي عاشوها

وذكرت الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة «الأطفال والبنات في غزة حكوا لنا حجم المأساة التي عاشوها، وكلهم يتمنون العودة إلى بيوتهم، وهذا الفيلم أثّر في الأطفال المصريين الذين يتابعون ما يحدث في فلسطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي».

دعم أطفال فلسطين معنويا ولوجستيا من خلال المبادرة

وواصلت الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة «سندعم أطفال فلسطين معنويا ولوجستيا من خلال المبادرة، فالطفل المصري أصبح واعيا بالأحداث المختلفة، وهناك شريحة كبيرة منهم يعرفون كل شيء عن القضية الفلسطينية عبر ما يحدث في قطاع غزة منذ 50 يوما تقريبا».