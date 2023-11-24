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«السياحة» تطالب جميع الفنادق بالانضمام لمنظومة توحيد ضريبة المرتبات

كتب:

عبده أبوغنيمة
03:58 ص | الجمعة 24 نوفمبر 2023
الدكتور محمد معيط وزير المالية

الدكتور محمد معيط وزير المالية

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن وزارة السياحة طالبت جميع الفنادق بالانضمام لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة المرتبات والأجور، وذلك بمناسبة إطلاق المنظومة.

أهداف المنظومة

وأضاف خلال الكتاب الدوري الذي أرسله إلى كافة فنادق الجمهورية أن منظومة توحيد أسس ومعايير إحتساب ضريبة المرتبات والأجور التى أطلقتها وزارة المالية تهدف لتوحيد وتسهيل احتساب ضريبة المرتبات والأجور.

وزارة المالية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إلى أن وزارة المالية أفادت بعدم تفعيل بعض الشركات التي تملك وتدير منشآت فندقية لمنظومة توحيد أسس ومعايير إحتساب ضريبة المرتبات والأجور حتى الآن، موضحا أن وزارة المالية ستتخذ الإجراءات القانونية حيال الشركات المخالفة.

يشار إلى أن وزارة المالية قد أرسلت خطابًا لوزارة السياحة والآثار حتى تقوم كافة المنشآت وشركات السياحة بالتسجيل ضمن المنظومة.

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بقلم عبده أبوغنيمة