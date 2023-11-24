«السياحة»: سنطبق الإجراءات القانونية على أي كيانات غير شرعية في الفنادق

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه تم التنبيه على جميع الفنادق بضرورة عدم وجود أي كيان غير شرعي داخل المنشآت الفندقية، وذلك بعد أن لاحظت اللجان التفتيشية التابعة لوزارة السياحة والآثار، وجود بعض كيانات تمارس الأنشطة البحرية وبيع السلع بشكل غير شرعي.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة

ولفت «عاقل» خلال الخطاب الذى تم تعميمه على كافة فنادق الجمهورية، إلى أن الفنادق التي لن تلتزم بقرار منع الكيانات غير الشرعية من التواجد بها سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.

مجابهة أية ظواهر سلبية

وأوضح رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية أن تلك الإجراءات تأتي في إطار التنسيق المستمر بين وزارة السياحة والآثار وغرفة المنشآت الفندقية وحرصهما على مجابهة أية ظواهر سلبية قد تكون لها تأثير سلبي على الحركة السياحية وعلى أمن وسلامة السائح الزائر.