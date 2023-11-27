أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الاثنين.. مستقرة

تواصل أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم ثباتها الذي عليه منذ أن تراجعت في منتصف التعاملات داخل كافة محلات الصاغة دون ضريبة ومصنعية حيث انخفضت الأسعار اليوم بقيمة 15 جنيها، وذلك وفقا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

وتستعرض الوطن في السطور التالية، أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الإثنين والتي جاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في محلات الصاغة 2805 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في ختام التعاملات 3205 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 في ختام تعاملات اليوم الإثنين إلى 2404 جينهات للشراء.

أسعار الذهب في مصر

أما سعر جرام الذهب عيار 14 سجل اليوم 1875 جنيهًا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 في محلات الصاغة 1606 جنيهات.

وعن سعر الجنيه الذهب سجل 2244 جنيهًا.

وبالنسبة لسعر الأونصة في محلات الصاغة دون ضريبة ومصنعية سجل 99 ألفًا و875 جنيهًا.