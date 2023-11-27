تراجع أسعار الذهب في منتصف التعاملات.. «اعرف عيار 21 بكام»

تراجعت أسعار الذهب، في منتصف التعاملات اليوم، بقيمة وصلت إلى 15 جنيهًا بعد أن شهدت الأسعار، خلال التعاملات الصباحية استقرارًا ملحوظًا داخل كل محلات الصاغة دون ضريبة ومصنعية وفقًا لما لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين والتي جاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 21

- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا 2805 جنيهات للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

- يسجل سعر جرام الذهب عيار 24 داخل محلات الصاغة دون ضريبة 3205 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18

- كما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في منتصف التعاملات 2404 جينهات للشراء.

أسعار الذهب في مصر

- ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 في منتصف تعاملات اليوم إلى 1875 جنيهًا للشراء.

- فيما يسجل سعر جرام الذهب عيار 12 داخل كافة محلات الصاغة 1606 جنيهات للشراء.

- بينما وصل سعر جنيه الذهب في منتصف التعاملات إلى 2244 جنيهًا.

- وبالنسبة لسعر الأونصة اليوم في محلات الصاغة دون ضريبة ومصنعية تسجل 99 ألفًا و875 جنيهًا.