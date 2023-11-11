سعر جرام الذهب عيار 18 في محلات الصاغة

يتابع قطاع كبير من المواطنين أسعار الذهب بشكل لحظي على مدار اليوم، وتحديدا عيار 18 الأكثر شيوعا بين المواطنين في المدن لشراء الشبكة، وتستعرض «الوطن» سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم السبت 11-11-2023 في محلات الصاغة بحسب التحديث الأخير لبيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 2216 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 استقرارا منذ أسعار أمس التي تحركت بشكل مستمر، ليسجل اليوم 2585 جنيها للجرام، حيث يعد عيار 21 من الأنواع الأنقى والذي يصنع منه العملات الذهبية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت في بداية التعاملات الصباحية 2954 جنيهًا للشراء، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل اليوم 1723 جنيها للشراء، في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم 2708 جنيهات للشراء، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في بداية التعاملات الصباحية 20 ألفا و680 جنيها للشراء، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية، حيث يزن الجنيه 8 جرامات من عيار 21.