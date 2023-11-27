مصدر بـ«التموين»: صرف الخبز البلدي المدعم لجميع المواطنين دون بطاقة قريبا

كشفت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن اقتراب تطبيق منظومة توفير وطرح الخبز البلدي المدعم لجميع المواطنين غير الحاملين للبطاقات التموينية، وغير المستحقين للدعم التمويني، من خلال شرائه من المخابز البلدية التابعة لوزارة التموين بسعر مدعم يقل عن سعر رفيف الحر في المخابز السياحية.

سعر رغيف الخبز البلدي بدون بطاقة التموين

ونوهت المصادر في تصريحات لـ«الوطن» بأنّ منظومة توفير الخبز البلدي المدعم تتضمن التالي:

- إتاحة نفس رغيف الخبز الذي يتم صرفه لحاملي بطاقات التموين لجميع المواطنين غير المستفيدين من الدعم التمويني.

- انتاج نفس وزن ومواصفات رغيف الخبز البلدي الذي يتم صرفه لأصحاب بطاقات التموين بسعر 5 قروش، ليتم صرفه لأي مواطن آخر لا يحمل بطاقة التموين بـ100 قرش.

- عدم تحديد حد أقصى لحصة المواطنين من شراء العيش البلدي، فلكل مواطن شراء ما يرغب عن عدد الأرغفة ودفع قيمة ما يحتاجه بواقع جنيه لكل رغيف.

- الاحتفاظ بحصة المواطنين أصحاب بطاقة التموين من الخبز بواقع 5 أرغفة يوميا لكل فرد مقيد على بطاقة التموين.

- إتاحة الفرصة لأصحاب البطاقات التموينية شراء ما يرغبون فيه من الخبز المدعم بالسعر الحر 1 جنيه الرغيف حال احتياجهم لعدد ارغفة أخرى فوق حصتهم التموينية من الخبز.

طريقة شراء الخبز البلدي لغير حاملي بطاقات التموين

وكشفت المصادر عن قرب الاتفاق على شكل نهائي مع هيئة البريد على استخراج كارت خاص لشراء الخبز البلدي المدعم، ليكون عبارة عن كارت مسبق الدفع، ليتم ضربه في ماكينة صرف الخبز لاحتساب عدد الأرغفة التي قام بصرفها المخبز البلدي لغير حاملي البطاقات التموينية، من أجل الرقابة على حصة كل مخبز من الدقيق المدعم.

وقالت المصادر إنه من المقرر أن يتم طرح تنفيذ التحريك في عدد من المحافظات مع بداية العام المقبل، ثم تعميمها على باقي المحافظات، موضحة أن سعر رغيف الخبز البلدي بالسعر الحر 1 جنيه الرغيف من المخابز البلدية سيقل عن سعر الرغيف الحر الذي تنتجه المخابر السياحية والذي تخطى سعره 2 جنيها حاليا وبدون مواصفات رغيف العيش البلدي.