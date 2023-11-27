عضو التحالف الوطني: مصر تستغل الهدنة في إرسال أكبر كم من المساعدات لغزة

قال محمود السقا، القيادي بمجلس الشباب المصري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، إن استمرار تدفق المساعدات الإغاثية لقطاع غزة يؤكد أن القضية الفلسطينية تمثل أهمية قصوى للقيادة السياسية، وجلب السلام للمنطقة وحماية الأمن القومي المصري والعربي هما الهدف الرئيسي للدولة المصرية خلال تلك المرحلة، وهو ما بات واضحا من خلال الجهود الإنسانية والدبلوماسية المبذولة من قبل الرئيس السيسي في إطار حماية الشعب الفلسطيني عبر وصول المساعدات والوقود ومحاولات مد الهدنة.

استغلال فترة الهدنة

ولفت القيادي بمجلس الشباب المصري، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن الدولة المصرية تستغل فترة الهدنة بالشكل السليم وتحاول توصيل أكبر كم من المساعدات الإنسانية إلى القطاع خاصة مع إتاحة الفرصة في الوقت الحالي لوصول المساعدات إلى شمال غزة، بالتالي هناك دخول يومي للشاحنات بأعداد كبيرة.

دور مصر في الهدنة

وأشاد بدور الدولة المصرية في التوصل للهدنة الحالية وإتمام صفقة تبادل الأسرى، فضلا عن أن مصر أثبتت على مدار الفترة الماضية قوة سيادتها في المنطقة.