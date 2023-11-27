حملة المرشح عبدالفتاح السيسي توضح خطوات تصويت المصريين في الخارج

نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، فيديو يوضح خطوات تصويت المصريين بالخارج، مؤكدة خلال منشور لها على صفحتها الرسمية بـ«فيس بوك»، أنّ الانتخاب حق من حقوقك.. يكفله الدستور ويحميه القانون.

وتتضح إجراءات الاقتراع داخل لجان المصريين الموجودين خارج مصر، وفقًا لفيديو الهيئة الوطنية للانتخابات الذي نشرته الحملة، كالتالي:

التحقق من شخصية الناخب

- يتجه الناخب إلى مقر السفارة أو القنصلية الأقرب إليه ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومي أو جواز سفره ساري الصلاحية.

- يقوم المسؤولون في لجنة الانتخاب بالتحقق من شخصية الناخب.

وضع علامة أمام اسم المرشح

- يتجه الناخب إلى المكان المخصص للتصويت ويضع علامة أمام اسم المرشح اختياره ثم يطوي البطاقة ويضعها في صندوق الاقتراع باللجنة.

- يوقع الناخب في كشف الناخبين بما يفيد الحضور والإدلاء بصوته وينصرف.