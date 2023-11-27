رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

حملة المرشح عبدالفتاح السيسي توضح خطوات تصويت المصريين في الخارج

كتب:

آية الله الجافي
10:00 م | الإثنين 27 نوفمبر 2023
عبد الفتاح السيسى

عبد الفتاح السيسى

نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، فيديو  يوضح خطوات تصويت المصريين بالخارج، مؤكدة خلال منشور لها على صفحتها الرسمية بـ«فيس بوك»، أنّ الانتخاب حق من حقوقك.. يكفله الدستور ويحميه القانون.

وتتضح إجراءات الاقتراع داخل لجان المصريين الموجودين خارج مصر، وفقًا لفيديو الهيئة الوطنية للانتخابات الذي نشرته الحملة، كالتالي:

التحقق من شخصية الناخب

- يتجه الناخب إلى مقر السفارة أو القنصلية الأقرب إليه ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومي أو جواز سفره ساري الصلاحية.

- يقوم المسؤولون في لجنة الانتخاب بالتحقق من شخصية الناخب.

وضع علامة أمام اسم المرشح

 - يتجه الناخب إلى المكان المخصص للتصويت ويضع علامة  أمام اسم المرشح اختياره ثم يطوي البطاقة ويضعها في صندوق الاقتراع باللجنة.

- يوقع الناخب في كشف الناخبين بما يفيد الحضور والإدلاء بصوته وينصرف.

اقرأ المزيد:

وكيل «رياضة كفر الشيخ» يشهد جلسة حوارية حول تعزيز المشاركة في انتخابات الرئاسة

«تعليم قوص»: ندوات لحث المعلمين وأولياء الأمور على المشاركة في انتخابات الرئاسة

حملة المرشح عبدالفتاح السيسي تبرز كلمة الرئيس حول قدرة مصر على إحلال السلام

حملة المرشح عبدالفتاح السيسي: مصر لم تغلق معبر رفح لضمان وصول المساعدات إلى غزة
بقلم آية الله الجافي